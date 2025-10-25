Die Luftabwehr hat vier Raketen und 50 Drohnen der Russischen Föderation zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Fünf ballistische Raketen und 12 Angriffsdrohnen wurden an 11 Orten eingeschlagen und an vier Orten abgeschossen (Trümmer).

Die Verteidigungskräfte haben vier ballistische Raketen und 50 Drohnen zerstört, mit denen die russische Armee die Ukraine in der Nacht zum Samstag angegriffen hat, wobei an 11 Orten feindliche Treffer verzeichnet wurden. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am 25. Oktober mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind in der Nacht zum 25. Oktober (ab 19:00 Uhr am 24. Oktober) mit neun ballistischen Iskander-M-Raketen aus den Regionen Rostow und Kursk, 62 Kampfdrohnen von Schahed, Gerber und anderen Drohnentypen aus den Richtungen Kursk, Orjol – RF, Gwardejskoje – TOT AR Krim, davon etwa 40 – „Schahed“, angegriffen hat.

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketen, Einheiten der Radio Electronic Warfare und unbemannten Systemen, mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben schoss die Luftabwehr ab 09:00 Uhr vier ballistische Raketen und 50 feindliche unbemannte Luftfahrzeuge wie Schahed, Gerber und andere Arten von Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes ab bzw. unterdrückte sie.

An 11 Orten wurden Treffer von fünf ballistischen Raketen und 12 Angriffsdrohnen verzeichnet, sowie der Fall von abgeschossenen (Fragmenten) an vier Orten.

Wir erinnern daran, dass die Truppen der Russischen Föderation in der Nacht zum 25. Oktober massive Angriffe mit Raketen und Drohnen auf bewohnte Gebiete in der Region Dnipropetrowsk durchgeführt haben. Dabei wurden zwei Menschen getötet und sieben weitere verletzt.