Luftalarm in Kiew und einer Reihe von Regionen: Was ist der Grund?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 23. Juni wurde in Kiew und einigen anderen Regionen ein Luftalarm ausgerufen. Der Grund für das Signal war die Bedrohung durch den Einsatz von Kampfdrohnen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Militärverwaltung der Stadt Kiew und den Kanal der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„In Kiew wurde wegen der Bedrohung durch Angriffsdrohnen ein Luftalarm ausgerufen. Wir fordern die Einwohner der Stadt auf, sich sofort in die nächstgelegenen Schutzräume zu begeben und dort zu bleiben, bis der Alarm beendet ist“, so die Militärverwaltung der Stadt Kiew in einer Erklärung.