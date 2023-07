Luftangriff auf Orekhov: Leichen neuer Opfer unter Trümmern gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Rettungskräfte haben die Suchmaßnahmen am Ort des russischen Luftangriffs auf die Stadt Orechow in der Region Saporischschja abgeschlossen. Die Zahl der Opfer hat sich auf sieben erhöht. Das teilte der Staatliche Katastrophenschutz am Montagabend, 10. Juli, mit.

„Rettungskräfte haben die Leichen von drei Menschen ohne Lebenszeichen aus den Trümmern geborgen. Die Zahl der Todesopfer ist auf sieben gestiegen“, heißt es in der Erklärung.