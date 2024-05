Luftfahrt der Verteidigungskräfte trifft 4 Luftabwehrsysteme der russischen Angreifer - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine informiert in seinem Morgenbericht vom 6. Mai über die Ergebnisse der Kampfeinsätze der Luft- und Raketeneinheiten der Verteidigungskräfte. Was ist bekannt

Im Laufe des vergangenen Tages hat die Luftwaffe der Verteidigungskräfte 13 Gebiete mit Personalkonzentrationen und 4 Flugabwehrraketensysteme der russischen Besatzungstruppen angegriffen.

Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Morgenbericht am 6. Mai mit.

Die Raketentruppen trafen 1 Bereich mit Personalkonzentration, 3 Radarstationen, 2 Flugabwehranlagen, 2 Artillerieanlagen und 3 weitere wichtige Ziele der russischen Invasoren.

In der Nacht griffen die russischen Angreifer die Ukraine erneut an, wobei sie 13 Shahed-Drohnen einsetzten. Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte zerstörten 12 dieser Angriffsdrohnen. Im Laufe des letzten Tages gab es 125 Gefechte an der Frontlinie. Die ukrainischen Truppen wehrten 36 russische Angriffe im Sektor Bachmut, 31 im Sektor Awdijiwka und 27 im Sektor Novopavlivka ab. Insgesamt führte die russische Armee 2 Raketenangriffe und 120 Luftangriffe durch und feuerte 89 Mal aus Mehrfachraketen auf ukrainische Truppenstellungen und Ortschaften.