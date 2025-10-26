Die Luftverteidigung hat in der Nacht zum Sonntag 90 Drohnen abgefangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

An vier Orten wurden fünf Einschläge von Angriffsdrohnen registriert, an weiteren fünf Orten fielen Trümmer von abgeschossenen Drohnen.

In der Nacht zum Sonntag haben die russischen Angreifer 101 Drohnen verschiedener Typen über der Ukraine abgeschossen. Die meisten der feindlichen Ziele wurden von Einheiten der Luftabwehr und der elektronischen Kampfführung abgefangen/unterdrückt, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am 26. Oktober mit.

Es wird angegeben, dass der Feind Schahed, Gerber und andere Drohnentypen aus den Richtungen der russischen Siedlungen Kursk, Orel, Brjansk und Primorsko-Achtarsk sowie Gwardejskoje auf der vorübergehend besetzten Krim angegriffen hat. Etwa 60 von ihnen sind „Schaheds“.

Dieser Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 09:00 Uhr 90 Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt.

Gleichzeitig wurden fünf Angriffsdrohnen an vier Orten abgeschossen und an weiteren fünf Orten Trümmer von abgeschossenen Drohnen gefunden.

Jetzt geht der feindliche Angriff weiter, es befinden sich mehrere feindliche Drohnen im Luftraum.

Erinnern Sie sich, in dieser Nacht wurde Kiew von den „Schaheds“ angegriffen. Infolge des Sturzes von Trümmern auf Wohngebäude wurden drei Menschen getötet und fast 30 verletzt. Unter den Verwundeten sind sieben Kinder.