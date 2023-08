Die Luftwaffe berichtete über den Angriff von Kinschal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Aggressoren griffen die Ukraine mit aeroballistischen Raketen Ch-47 Kinschal an. Eine Rakete konnte abgeschossen werden, berichtete die Luftwaffe Streitkräfte der Ukraine am Freitag, 11. August.

Es wird angegeben, dass die vier Raketen von vier MiG-31K-Flugzeugen abgeschossen wurden. Die Starts erfolgten aus dem Luftraum der Regionen Tula und Lipezk in der Russischen Föderation.

Die feindlichen Raketen drangen aus nördlicher Richtung in den ukrainischen Luftraum ein und flogen in südwestlicher Richtung auf das Gebiet des Flugplatzes Kolomyja in der Region Iwano-Frankiwsk zu.

„Einer Ch-47-Rakete gelang es, innerhalb der Region Kiew zu zerstören. Die übrigen schlugen in der Nähe des Flugplatzes ein. Zivile Infrastruktureinrichtungen wurden getroffen, es gibt einen Treffer einer der Raketen im Wohnungssektor“, heißt es in der Nachricht.