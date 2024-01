Die Luftwaffe hat vor dem Abschuss von "Shaheds" gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee hat Angriffsdrohnen gestartet, die Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk sind bedroht. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Außerdem wurde die feindliche Drohne vom Typ Shahed am Himmel über dem Bezirk Pokrovsky der Region Dnipropetrowsk registriert. Die Flugrichtung ist Norden. Die Drohne befindet sich auch in der Region Cherson (Bezirk Velikoaleksandrovsky) in Richtung der Region Mykolajiw und fliegt nach Nordwesten.