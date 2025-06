Die Luftwaffe hat eines der Ziele des Angriffs der Russischen Föderation genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Jurij Ihnat bestätigte, dass es Treffer durch russische Raketen und Drohnen gibt, denn angesichts der großen Anzahl von Zielen „ist es unmöglich, alles abzuschießen“.

Am Montagabend haben die Russen einen der größten massiven Angriffe auf ukrainisches Territorium gestartet. Der Feind versuchte, den operativen Flugplatz zu beschädigen. Darüber sagte der Kommunikationschef des Kommandos der Luftstreitkräfte des Kommandos der Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine Jurij Ihnat in der Sendung des TV-Marathon am 9. Juni.

„Wir sprechen jetzt über Mittel des Luftangriffs im Allgemeinen. Ein massiver Angriff. Einer der größten, die Russland in letzter Zeit unserem Staat zugefügt hat. Der Hauptangriff richtet sich, wahrscheinlich bereits in der öffentlichen Diskussion dieser Fragen, auf einen der operativen Flugplätze, der vom Feind angegriffen wurde“, erklärte Ihnat.

Im Moment ist nicht genau bekannt, um welchen Flugplatz es sich handelt, aber es wurde bereits berichtet, dass Russland Riwne und Dubno massiv angegriffen hat. In beiden Städten gibt es Flugplätze.

