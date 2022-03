Das in Lwiw ansässige IT-Unternehmen hat 24 Mio. Hrywnja an Steuern im Voraus bezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das internationale IT-Unternehmen SoftServe mit Sitz in Lwiw hat 24 Mio. Hrywnja an Steuern im Voraus gezahlt. Außerdem wurden 12 Millionen an das ukrainische Militär und an wohltätige Organisationen gespendet. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

„Als globales Unternehmen, das hier in der Ukraine geboren und aufgewachsen ist, haben auch wir zu kämpfen. Wir arbeiten weiter daran, die Wirtschaft finanziell unterstützen zu können. Wir helfen unseren Arbeitern, die gezwungen sind, ihre Häuser zu verlassen, um einen sicheren Hafen zu finden“, so das Unternehmen in einem Facebook-Post.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass 24 Millionen Hrywnja an Steuern im Voraus überwiesen worden seien.

„Zusätzlich zu den 5 Mio. Hrywnja für unser Militär und der humanitären Hilfe für Bedürftige stellen wir heute weitere 7 Mio. Hrywnja für die gemeinnützige Stiftung Vidkriti Oshi zur Verfügung“, sagte Taras Kitsmey, Mitbegründer und Vorstandsmitglied von SoftServe.

