BUK-M3 und Wasp SAMs zerstört: Nationalgarde demonstriert effektive Drohnenangriffe in der Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Soldaten der Nationalgarde der Ukraine haben in der Region Cherson erfolgreiche Drohnenangriffe durchgeführt. Der Angriff richtete sich gegen russische Flugabwehrraketensysteme.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite des Innenministeriums der Ukraine.

„Während der Dienstzeit am 11. und 12. November wurden in Richtung der Luftwaffe „Süd“ (30.) ein „Osa“-Flugabwehrsystem in 51 km Entfernung von der LBZ in der Nähe des Dorfes Novokyivka und ein „Buk-M3“-Flugabwehrsystem in 50 km Entfernung von der LBZ in der Nähe des Dorfes Ulyanovka entdeckt“, heißt es in der Erklärung.

Nach ihrer Entdeckung wurden die feindlichen Ziele zerstört. Die Aufgabe wurde von den Angriffsdrohnen der 27. Petschersk-Brigade der Lasar-Gruppe der Nationalgarde der Ukraine ausgeführt.

Das veröffentlichte Filmmaterial zeigt ukrainische Soldaten, die erfolgreich feindliche Fahrzeuge angreifen, woraufhin diese explodieren.

