Mariupol-Unternehmen bleiben unter ukrainischer Kontrolle - Metinvest

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Werk der Ilyich Iron and Steel Works in Mariupol bleibt unter ukrainischer Kontrolle, so die Metinvest-Gruppe am Samstag, 5. März.

Zuvor hatten separatistische Quellen berichtet, die Anlage sei beschlagnahmt worden.

„Die Gruppe stellt fest, dass diese Informationen absolut unwahr sind, die Anlagen bleiben unter der Kontrolle der Ukraine, und es gibt keine feindlichen bewaffneten Einheiten in den Unternehmen. Außerdem gehören die Geschäfte von Illich Steel und Azovstal zu den sichersten Orten in Mariupol, wo sich die Einwohner vor dem Beschuss und der Bombardierung der Stadt durch die russische Armee verstecken“, heißt es in der Erklärung.

Metinvest bittet Journalisten, Informationen mit offiziellen Quellen abzugleichen.

Heute wurde berichtet, dass Metinvest Schutzausrüstungen im Wert von 10 Millionen Euro für die ukrainische Territorialverteidigung kaufen wird…