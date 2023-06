Mehr als 20 Trinkwasserstellen in Mykolajiw haben ihren Betrieb eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als zwei Dutzend Stellen für die kostenlose Abgabe von gereinigtem Wasser in Mykolajiwoblteploenerho haben ihre Arbeit vorübergehend eingestellt. Dies wurde am 20. Juni vom Pressedienst des Unternehmens mitgeteilt.

Es wird berichtet, dass an einigen Adressen eine Veränderung der chemischen Zusammensetzung des Wassers festgestellt wurde, so dass beschlossen wurde, die Arbeit dieser Stellen für die Sicherheit der Menschen auszusetzen.

„Fachleute des Unternehmens führen dort Routinearbeiten durch, um die Versorgung der Bevölkerung mit QUALITÄTSWASSER wieder aufzunehmen. Leider können wir im Moment keine genauen Daten nennen, aber wir versichern Ihnen, dass wir alles tun, damit dies so schnell wie möglich geschieht. Getrennt davon wollen wir betonen, dass das Wasser an den Punkten der Verteilung, wie es kostenlos für die Bewohner war, und wird bleiben – Bezugnahme auf seine Kosten ist nur ein Gerücht“ – sagte in Mykolajiwoblteploenergo.

Für aktuelle Informationen über den Betrieb von Wasserzapfstellen, folgen Sie bitte diesem Link.