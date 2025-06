Sie hat mehr als 39 Stunden gedauert: Die Sucharbeiten im Kiewer Stadtteil Solomianskyj sind abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Sucharbeiten in einem teilweise zerstörten neunstöckigen Gebäude im Kiewer Stadtteil Solomianskyj nach einem russischen Anschlag am 17. Juni sind abgeschlossen.

Quelle: Innenminister Ihor Klymenko

** Direkte* Rede: „Die Such- und Rettungsaktion im Kiewer Stadtteil Solomianskyj hat mehr als 39 Stunden gedauert. Heute um 19:20 Uhr haben die Rettungskräfte die Suchaktion abgeschlossen. Wir fahren fort, die Strukturen zu zerlegen.

Leider sind allein an diesem Ort die Leichen von 23 Menschen aus den Trümmern geborgen worden. Insgesamt sind durch den russischen Beschuss am 17. Juni 28 Menschen in der Hauptstadt ums Leben gekommen und mehr als 140 weitere wurden verletzt.“

Einzelheiten: Mehr als 400 Rettungskräfte und mehr als 200 Ausrüstungsgegenstände waren an den Hilfsmaßnahmen beteiligt. Spezialisierte Rettungs- und technische Ausrüstung, Drohnen und Suchhunde wurden eingesetzt.

Die Retter retteten 2 Menschen aus den Trümmern und konnten etwa 50 weitere aus Wohnungen und Eingängen befreien.

Hintergrund: