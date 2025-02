Mehr als ein Drittel der ukrainischen Unternehmen werden von Frauen geführt - Staatlicher Statistikdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Zahl der von Frauen geführten Unternehmen ist auf 236.000 gestiegen, was 36,2% der Gesamtzahl entspricht, so der Staatliche Statistikdienst. Vor einem Jahr war diese Zahl niedriger – 35,2%. Die meisten Managerinnen arbeiten in den Bereichen Bildung, Kultur, Gesundheit und Soziales. Sie leiten insbesondere 99% der Kindergärten und 93% der Bibliotheken. Frauen überwiegen auch in der Leitung von Verbrauchergenossenschaften (58,6%), staatlichen Behörden (56,2%), Kommunalverwaltungen (52%), Versorgungsunternehmen (79%), Gewerkschaften (62%) und Kreditgenossenschaften (54%).

Die meisten weiblichen Führungskräfte gibt es in den Regionen Kiew (41.000), Dnipro (über 19.000) und Odessa (über 14.000). Zur Erinnerung: Im Januar schlossen in der Ukraine 61.455 Einzelunternehmer, während nur 21.358 Unternehmer ihr eigenes Unternehmen gründeten.