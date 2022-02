Metinvest hat für 2021 Steuerzahlungen in Rekordhöhe angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Metinvest B.V., die Muttergesellschaft des Bergbau- und Metallurgiekonzerns Metinvest, zahlte im vergangenen Jahr 52,7 Mrd. Hrywnja an Steuern an den ukrainischen Haushalt, 2,4 Mal mehr als im Vorjahr. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag, 1. Februar, in einer Pressemitteilung mit.

Am meisten wurde Einkommensteuer gezahlt. Im vergangenen Jahr trugen die Unternehmen der Gruppe fast 33 Milliarden Hrywnja zu den staatlichen und lokalen Haushalten bei, das ist mehr als sechsmal so viel wie im Jahr zuvor.

Gleichzeitig stiegen die Zahlungen für die einheitliche Sozialsteuer um 10 % und beliefen sich auf 5,7 Mrd. Hrywnja.

Außerdem wurden 5,2 Mrd. Hrywnja (11 %) an Einkommensteuer gezahlt.

Die Gebühren für die Nutzung des Untergrunds stiegen im Laufe des Jahres um ein Drittel auf 2,9 Milliarden Hrywnja.

Darüber hinaus wurden im Laufe des Jahres 894 Mio. Hrywnja an Umweltsteuern und 857 Mio. Hrywnja an Grundbesitzabgaben gezahlt.

Laut Jurij Ryzhenkov, dem Generaldirektor von Metinvest, war das letzte Jahr ein Rekordjahr in Bezug auf die gezahlten Steuern in der Geschichte des Unternehmens.

„Ermöglicht wurde dies durch eine günstige Marktlage und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz des Unternehmens. Als einer der größten Steuerzahler des Landes freuen wir uns, dass wir während der Coronavirus-Pandemie einen Beitrag zur Wirtschaft des Landes sowie zur Gesundheit und zum Wohlergehen der Ukrainer geleistet haben“, sagte er.

Es sei darauf hingewiesen, dass Metinvest seine Steuer- und Abgabenzahlungen im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 5 % auf 22,1 Mrd. Hrywnja erhöht hat.

In nur 15 Jahren ihrer Tätigkeit hat die Gruppe 165 Mrd. Hrywnja an Haushalte aller Ebenen gezahlt…