Metinvest plant, in Mariupol kohlenstoffneutralen Stahl zu produzieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Russland einen umfassenden Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, baut Metinvest sein Geschäft vollständig wieder auf. Jetzt nehmen ihre Unternehmen die Produktion wieder auf und planen, in den wieder aufgebauten Werken in Mariupol DRI-Produkte (kohlenstoffneutraler Stahl) herzustellen. Metinvest-CEO Jurij Ryzhenkov sagte.

„Die Schwarzmeerhäfen, über die das Unternehmen Produkte exportierte, wurden von den Russen blockiert. Daher hat Metinvest von Grund auf eine neue Logistik aufgebaut – jetzt wird der Großteil des Transports nach Europa per Bahn sowie über die Häfen in Rumänien und Polen abgewickelt. Das Unternehmen hat sich auch um die Verfügbarkeit alternativer Stromquellen gekümmert“, heißt es in dem Artikel.

Jetzt ist Metinvest bereit, Stahl für den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur und Wohnungen zu liefern. Und nach der Befreiung von Mariupol träumt das Unternehmen davon, die dortigen Stahlwerke durch den Aufbau einer kohlenstoffneutralen Stahlproduktion wieder aufzubauen – was der Entwicklung der ukrainischen Metallurgie einen neuen Impuls geben wird.

„Die Tatsache, dass Metinvest in der Lage ist, DRI-Produkte zu produzieren und deren Volumen zu erhöhen, eröffnet uns neue europäische Märkte. Jetzt sind wir auf der Suche nach Kunden in Schweden, Deutschland und Österreich, wohin wir bisher keine Eisenprodukte geliefert haben“, sagte Ryzhenkov.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass einer der wichtigsten Faktoren für die Wiederaufnahme der Arbeit des Bergbau- und Hüttenkomplexes und damit der Wirtschaft des Landes die Öffnung der ukrainischen Häfen für den Export ist. Dies wird die Voraussetzungen für eine rasche Erholung der Industrieproduktion und des BIP der Ukraine schaffen, Hunderttausende von Arbeitsplätzen retten und Milliarden von Hrywnja an Steuern einbringen.