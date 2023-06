Die Militärverwaltung der Region Cherson plant ein Badeverbot in der Region

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Baden in Gewässern sowie der Fang und Verkauf von Fischen soll in der Region Cherson verboten werden. Grund dafür ist die hohe Konzentration von Schadstoffen im Wasser. Dies erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, am Samstag, den 10. Juni, in seinem Telegram-Kanal.

Der Beamte stellte fest, dass das Wasser in der Region jetzt gefährlich ist.

„Die Konzentration einer Reihe von Schadstoffen in den Wasserproben ist dutzendfach höher als die zulässige Norm“, erklärte er.

Ihm zufolge hat er auf der Sitzung des Stabs für die Beseitigung von Notsituationen menschlicher Natur am Samstag angeordnet, das Baden in Gewässern sowie den Fang und Verkauf von Fisch in der Region zu verbieten.

Brunnen und offene Stauseen in überschwemmten Gebieten können Chemikalien sowie eine Reihe von Erregern von Infektionskrankheiten enthalten, insbesondere von Friedhöfen und Mülldeponien, fügte der Leiter der Region hinzu.

Der Beamte forderte die Bürger erneut auf, in Flaschen abgefülltes oder importiertes Wasser zu trinken.

Überschwemmungen in der Region Cherson: Särge trieben auf der Straße

Nachrichten von Korrespondent.net in Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet