Die Minen von DTEK sind voll ausgelastet und versorgen Wärmekraftwerke mit Kohle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Alle DTEK-Minen arbeiten mit voller Kapazität, um den Bedarf an Wärmeerzeugung und ununterbrochener Stromversorgung des Landes während des Krieges zu decken, so der Pressedienst des Unternehmens am Sonntag, den 6. März.

In weniger als einer Märzwoche förderten die DTEK-Bergwerke 206.000 Tonnen Kohle.

„Alle DTEK-Minen sind derzeit mit voller Kapazität in Betrieb. Die Bergleute sind sich darüber im Klaren, dass sie derzeit die Einzigen sind, die die Kraftwerke mit Kohle versorgen können, und sie bemühen sich, so effizient wie möglich zu arbeiten: Sie bauen weiterhin Kohle ab und bereiten neue Gruben vor. Diese Kohle ermöglicht es den ukrainischen Wärmekraftwerken, Licht und Wärme in den Häusern der Ukrainer zu gewährleisten“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor hatte DTEK in aller Eile einen Vertrag über die Lieferung von Kohle aus Polen abgeschlossen. Die ersten 60.000 Tonnen werden in den kommenden Wochen eintreffen…