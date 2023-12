Die Minen von Torezk haben einen Bombenangriff überlebt, es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben Minen in der Stadt Torezk in der Region Donezk bombardiert. Drei Tote sind bekannt, sagte das Innenministerium am Donnerstag, den 21. Dezember.

„Zwei Bomben trafen das Gebiet einer der Minen von Torezk. Eine Person starb, zwei weitere wurden verletzt. Das Unternehmen ist stromlos geschaltet. Unter der Erde befanden sich 32 Bergleute, sie wurden bereits an die Oberfläche geholt“, heißt es in der Nachricht.

Zwei weitere Bomben fielen auf das Gebiet einer anderen Mine. Zwei Menschen wurden getötet, drei wurden verletzt. Die Anschläge beschädigten Verwaltungsgebäude und Ausrüstung.

Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass drei Männer im Alter von 41, 42 und 45 Jahren gestorben sind. Es werden Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt. Es wurde ein Strafverfahren gemäß dem Artikel über die Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Wir möchten daran erinnern, dass russische Truppen am 30. November zweimal Torezk angegriffen haben. Dabei wurde eine Person in der Stadt getötet und sechs weitere verletzt.

Heute Morgen haben die russischen Angreifer die Stadt Nikopol angegriffen und zwei Frauen getötet.