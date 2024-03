Mykolajiw erhielt einen ballistischen Treffer, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Explosionen ertönten in Mykolajiw während eines Luftalarms. Die Stadt sei einem Raketenangriff durch russische Angreifer ausgesetzt gewesen, sagte der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung Witalij Kim am Sonntag, den 17. März in Telegram.

„Es gab einen ankommenden Flug auf Mykolajiw. Von dem Ort aus wurde Odessa angeflogen. Und der Neustart ist derselbe“, schrieb er und fügte wenig später hinzu: „Es gibt einen zweiten ‚Flug‘.“

Ab 14:30 Uhr war von zwei Opfern die Rede. Sie befinden sich in einem mittelschweren Zustand.

Wir erinnern daran, dass die Russen am 15. März von der vorübergehend besetzten Krim aus die ballistischen Raketen Iskander-M auf Odessa abgeschossen haben. Einundzwanzig Menschen starben und mehr als 70 weitere wurden verletzt.