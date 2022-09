Mykolajiw wurde in der Nacht zweimal schwer beschossen - Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mykolajiw wurde in der Nacht zum Dienstag, 27. September, zweimal beschossen, wobei eine Reihe von zivilen Objekten beschädigt wurde. Dies berichtete der Bürgermeister der Stadt, Olexander Sjenkewytsch.

„Wir haben einen Anschlag in verschiedenen Bereichen der Stadt. Es ist nun bekannt, dass eine Reihe von zivilen Objekten beschädigt wurden, insbesondere Wohnhäuser und Geschäfte sowie das Wasserversorgungsnetz“, schrieb er am Dienstagabend in seinem Telegrammkanal…