In der Nähe von Charkiw explodierte Gas in einem Privathaus, es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Fünf-Liter-Gasflasche explodiert in einem Privathaus in der Stadt Bogodukhov in der Region Charkiw. Zwei Frauen wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 31. Dezember, um 20.14 Uhr. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notstandsdienstes.

„Bei der Explosion verbrannten die Leichen der Frau des Hausbesitzers, einer 1951 geborenen Frau, und ihrer 1975 geborenen Tochter. Die verletzten Frauen wurden in das Verbrennungszentrum von Charkiw eingeliefert. Die Explosion beschädigte auch die Außen- und Innenstruktur des Hauses. Es gab kein Feuer“, heißt es in dem Bericht.

Die Ursache der Explosion wird derzeit ermittelt.

Zuvor war berichtet worden, dass ein Mann bei der Explosion eines Heizkessels in einem Haus in der Region Saporischschja ums Leben kam. Der Heizkessel wurde in einem Anbau an ein Privathaus installiert. Die Ursache der Explosion ist noch unbekannt.