Nach den Feiertagen verlassen die Ukrainer massenhaft das Land

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

An der ukrainischen Grenze im Westen haben sich nach den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen Warteschlangen gebildet. Dies berichtete der staatliche Grenzdienst der Ukraine am Sonntag, den 9. Januar.

„An den Kontrollstellen wurde ein Anstieg des Passagieraufkommens festgestellt. Die Ausreise von Bürgern aus der Ukraine überwiegt die Einreise, insbesondere an den Grenzabschnitten zu den EU-Ländern“, heißt es in der Erklärung.

Die Grenzschutzbeamten stellten fest, dass der Anstieg des Passagieraufkommens vor allem auf die wachsende Zahl von Ukrainern zurückzuführen ist, die nach den Winterferien ins Ausland reisen. An einigen Kontrollpunkten, insbesondere in „Krakivets“, „Shehyni“ und „Grushev“, haben sich Warteschlangen gebildet.

„Im Durchschnitt stehen bis zu 150 Autos in der Warteschlange“, so die Grenzbeamten.

Gleichzeitig gibt es laut den Vertretern des Dienstes keine Warteschlangen an den Kontrollpunkten „Yagodin“, „Ustilug“, „Ugrinov“ und „Smilnitsa“.

Die Agentur erinnerte auch daran, dass die STSU-Beamten beim Grenzübertritt neben der Kontrolle der Dokumente auch Kontrollmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Coronavirus-Infektion durchführen.

„Für diejenigen, die nicht 24 Stunden vor der Einreise nach Polen einen PCR-Test auf COVID durchgeführt haben, sind mobile Labors in der Nähe der Kontrollpunkte „Krakivets“, „Shehyni“, „Rawa Ruska“ und „Jagodyn“ in Betrieb“, – so der staatliche Grenzdienst.

Sie haben auch Links zu den Diensten veröffentlicht, über die Sie die Situation an den Kontrollpunkten der Regionalabteilung West verfolgen können. Diese Informationen werden alle drei Stunden aktualisiert: