Nachrichten vom 15. Mai: Der Iran und die USA stürzen die Ölpreise, Trump kündigt ein Atomabkommen mit dem Iran an

Worüber haben heute alle gesprochen?

Die Ölpreise. Aufgrund von Spekulationen über ein mögliches Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran, das die Sanktionen lockern und das weltweite Angebot erhöhen könnte, fiel der Ölpreis um mehr als 2 $.

Über Gulliver. Die ARMA kündigte einen Versuch an, eine Ausschreibung zur Auswahl eines Managers für eines der größten Einkaufszentren Kiews, Gulliver, zu blockieren. Dahinter steckt eine Person, die mit dem früheren Eigentümer des Zentrums, Wiktor Polishchuk, verbunden ist.

Über Inditex. Das spanische Unternehmen Inditex, zu dem die Marken Zara, Bershka und Pull & Bear gehören, hat sich auf eine Weise aus Russland zurückgezogen, die es ihm ermöglicht, die Kontrolle zu behalten und die Möglichkeit einer Rückkehr zu wahren.

Zur Wirtschaft der Ukraine. In der Ukraine ist der einzige Wirtschaftssektor, in dem derzeit ein Beschäftigungswachstum zu verzeichnen ist, die öffentliche Verwaltung und die Verteidigung. In anderen Sektoren ist die Beschäftigung rückläufig.

Über den Iran und die Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten kurz vor dem Abschluss eines Atomabkommens mit dem Iran stehen und Teheran den Bedingungen zugestimmt zu haben scheint.

Warum es schwierig ist, im Supermarkt nur das Nötigste zu kaufen: die wichtigsten Tricks des Einzelhandels

Wenn Sie keinen Einkaufszettel machen, bevor Sie in den Supermarkt gehen, riskieren Sie, dass Sie mit drei Tüten Lebensmitteln nach Hause gehen statt mit einer. Welche Strategien setzen die Vermarkter ein, um die Menschen zum Kauf zu bewegen?