Die Nationalbank der Ukraine schätzt das Wirtschaftswachstum für das Jahr 2021

Die ukrainische Wirtschaft wird im Jahr 2021 voraussichtlich um 3,2% wachsen, sagte Bohdan Danylyshyn, Leiter des Nationalbankrates, am Dienstag, den 11. Januar.

„Gleichzeitig hat sich die Dynamik der wirtschaftlichen Erholung in der Ukraine deutlich verlangsamt, was die Nachfrageeffekte auf die Inflation verringert hat: Das BIP-Wachstum in der Ukraine wird für 2021 auf 3,2 % geschätzt, was den Rückgang der Wirtschaftstätigkeit im Jahr 2020 (-4,0 % pro Jahr) nicht ausgleicht“, so Danilyshyn.

Er wies darauf hin, dass das Wachstum der ukrainischen Wirtschaft geringer ist als in den osteuropäischen Nachbarländern.

Gleichzeitig entfallen nur 10,1 Prozent des BIP auf Investitionen…