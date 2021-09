Nikolaev City hat fast sechs Jahre lang Kinderpornos hergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Strafverfolgungsbehörden haben fünf Einwohner von Mykolaiv und der Region Mykolaiv enttarnt, die Kinderpornos hergestellt und verkauft haben. Dies teilte die Nationale Polizei am Mittwoch, 29. September, mit.

Insbesondere nahmen Cyber-Polizisten zusammen mit Ermittlern einen 42-jährigen Mann fest, der seit etwa sechs Jahren kleine Kinder auf Video verführt hatte.

Die Polizei unterdrückte auch die Aktivitäten eines Anwohners eines Stadtteilzentrums, der „Inhalte intimer Natur“ mit Schülern einer örtlichen Schule erstellte. Anschließend verbreitete sie das Material über das Internet.

Die Strafverfolgungsbehörden durchsuchten die Wohnungen der Verdächtigen im Rahmen der laufenden Strafverfahren. Sie beschlagnahmten Computerausrüstung, Flash-Laufwerke und Entwurfsunterlagen.

Die Ermittler verdächtigten zwei Personen der Begehung von Straftaten nach den Artikeln über die Bestechung von Minderjährigen, die Einfuhr, die Herstellung, den Verkauf und den Vertrieb pornografischer Gegenstände, die Verschaffung des Zugangs zu Kinderpornografie, deren Erwerb, Lagerung, Einfuhr, Beförderung oder sonstige Weitergabe, Herstellung, Verkauf und Vertrieb (Artikel 156, 301, 301-1 des Strafgesetzbuchs der Ukraine). Den Tätern drohen bis zu 15 Jahre Freiheitsentzug.

Zuvor hatte die Cyberpolizei 47 Personen festgenommen, die im Verdacht standen, Kinderpornografie zu verbreiten, herzustellen und zu verkaufen. Bei den Durchsuchungen wurden mehr als 18 Terabyte an illegalen Inhalten beschlagnahmt.

Es wurde auch berichtet, dass ein Mann in der Nähe von Kiew Kinderpornografie gefilmt und verbreitet hat. Er tat dies zwischen 2017 und 2020 in drei Bildungseinrichtungen in der Stadt Ukrainka im Bezirk Obuchiw.