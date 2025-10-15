Oberstes Anti-Korruptionsgericht genehmigt Sonderermittlungen gegen den Oligarchen Schewaho, sagen Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Oberste Anti-Korruptionsgerichtshof hat die Erlaubnis erteilt, eine Sonderermittlung gegen einen „bekannten ukrainischen Geschäftsmann“ durchzuführen, dessen Name nicht offiziell genannt wurde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eigene Quellen in der Strafverfolgung.

Laut den Quellen von RBK Ukrajina handelt es sich um den ukrainischen Oligarchen Konstantin Schewaho.

Am 15. Oktober hat die Berufungskammer des Obersten Anti-Korruptionsgerichts die Prüfung der Berufung der Staatsanwaltschaft abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hatte Berufung gegen die Weigerung des Obersten Anti-Korruptionsgerichts eingelegt, ein Ermittlungsverfahren gegen Schewaho einzuleiten, der sich derzeit im Ausland aufhält.

Nach der Überprüfung beschloss das Gericht, der Beschwerde stattzugeben und die Einleitung einer Sonderuntersuchung zuzulassen. Die entsprechende Genehmigung wurde ebenfalls erteilt.

In diesem Fall geht es um eine weitere illegale Zuwendung, die der ehemalige Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs der Ukraine und Richter des Obersten Gerichtshofs erhalten haben. Schewaho ist einer der Beschuldigten in diesem Fall und wurde gemäß Teil 4 des Artikels 369 des Strafgesetzbuches der Ukraine angezeigt.

Im Juli deckte die Ukraine einen groß angelegten Pharmaschwindel auf, in den Schewaho verwickelt war, der die Produktion und den Verkauf ukrainischer Medikamente in der Russischen Föderation organisierte.

Schewaho ist auch in anderen Fällen ein Verdächtiger. Im Juli 2024, nach wiederholten Anhörungen in einer Reihe von Fällen, verhaftete das Oberste Anti-Korruptionsgericht Schewaho in Abwesenheit. Das Gericht beschlagnahmte auch das Eigentum des Oligarchen, darunter einen Hubschrauber, der dem Milliardär gehört.