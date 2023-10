Ein Patient ist in Lwiw nach einer Herz- und Lungentransplantation gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Patient, der sich letzte Woche der ersten Herz- und Lungentransplantation in der Geschichte der Ukraine unterzogen hat, ist im Krankenhaus gestorben. Dies berichtet die Erste Medizinische Gesellschaft von Lwiw.

Es wird festgestellt, dass die Frau eine akute Abstoßung der Spenderorgane hatte. Der Zustand der Patientin verschlechterte sich am zweiten Tag nach der Transplantation rapide.

„Das Team unserer Ärzte und die Ärzte des Herzinstituts taten alles, um ihn zu stabilisieren. Sie schlossen sogar eine ECMO an – eine Maschine, die die Arbeit von Herz und Lunge ersetzt. In einem so frühen Stadium war es jedoch fast unmöglich, die akute Abstoßung von zwei Organen gleichzeitig zu überwinden. Alle Wiederbelebungsmaßnahmen erwiesen sich leider als unnötig“, heißt es in dem Bericht.