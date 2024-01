Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Polen lehnt Handelszugeständnisse an die Ukraine ab. Das geht aus einem Brief des polnischen Landwirtschaftsministers Czeslaw Seckerski an den EU-Kommissar für Handel hervor, wie der Radiosender RMF FM berichtet.

Der Beamte betonte, dass sich die Position der neuen polnischen Regierung zu den Handelsproblemen mit der Ukraine nicht wesentlich geändert habe.

Seckerski ist der Ansicht, dass Probleme mit übermäßigen Importen „nicht nur in den Bereichen Mais, Weizen und Raps, sondern auch in den Bereichen Zucker, Geflügelfleisch, Eier, Beeren (insbesondere gefrorene Himbeeren) oder Apfelkonzentrat“ auftreten.

Er fügte hinzu, dass die Aufhebung der Quoten für ukrainischen Zucker „zu einem Anstieg seiner Importe in die EU in der Saison 2022/2023 um das 20-fache der im Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU festgelegten Quotenmenge geführt hat“.

„Die sofortige Liberalisierung der Importe trägt nicht so sehr zur Wirtschaft der Ukraine bei als vielmehr zur Erhöhung der Einkommen einer kleinen Gruppe von Oligarchen, die ihr Kapital oft außerhalb der Ukraine haben“, ist der polnische Minister überzeugt und schlägt vor, zu einer schrittweisen gegenseitigen Liberalisierung der Märkte zwischen der Ukraine und der EU überzugehen.

Die Regierung von Recht und Gerechtigkeit zog sich aus Protest gegen die Nichtverlängerung des EU-Embargos für ukrainisches Getreide durch die Europäische Kommission von dieser Plattform zurück.

Sekerskyj erklärte sich auch zu einem Treffen mit dem EU-Kommissar für Handel, Valdis Dombrovskis, bereit.