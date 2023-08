Polen hat sich in Bezug auf die ukrainischen Agrarerzeugnisse entschieden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polen wird nach dem 15. September, wenn die restriktiven Maßnahmen der EU auslaufen, keine Einfuhren ukrainischer Agrarerzeugnisse in sein Hoheitsgebiet zulassen. Dies sagte der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus in einem Interview mit PAP am Donnerstag, den 3. August.

„Selbst wenn die Europäische Kommission sich dagegen entscheidet, werden wir die Grenze für ukrainische Produkte nach dem 15. September schließen. Ich glaube, dass einige der fünf Länder an der Grenze dasselbe tun werden. Dies ist gegen niemanden gerichtet, sondern dient dem Wohlergehen der Landwirte“, sagte Telus.

Der Minister fügte hinzu, dass einige Anschuldigungen aus der Ukraine „unangemessen, aber nicht umstritten“ seien.

„Wir werden die Interessen der Landwirte entschlossen verteidigen. Wir wollen und helfen der Ukraine, aber das Wohlergehen der polnischen Landwirte ist unsere Priorität“, fasste er zusammen.