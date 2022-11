Die Polizei hat drei Folterkammern in der Region Cherson gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Nationale Polizei hat bereits 414 von den Invasoren begangene Kriegsverbrechen in der Region Cherson registriert, und es gibt Informationen über mindestens drei Folterkammern, die von den Invasoren in Cherson und in der Region eingerichtet wurden. Dies teilte der Leiter der Nationalen Polizei der Ukraine, Ihor Klymenko, mit.

„Während der Minenräumung. Danach, so denke ich, werden bereits heute Ermittlungsmaßnahmen an diesen Orten beginnen… wir haben Beweise, Aussagen von Bürgern vor Ort, dass unsere Leute dort festgehalten und gefoltert worden sein könnten“, betonte Klymenko.

„Heute sind 500 Polizeibeamte direkt in Cherson, etwa 300 weitere arbeiten auf dem gesamten enteigneten Gebiet der Region Cherson“, sagte der Chef der Nationalen Polizei am Dienstag in einer nationalen Fernsehsendung.

Darüber hinaus arbeiten 23 Fahrzeugpatrouillen in den enteigneten Gebieten der Region, und Polizeibeamte sind an 25 Kontrollpunkten in Cherson und der Region Cherson im Einsatz.

Nach Angaben des Polizeipräsidenten des Landes wird das Polizeikontingent in der Region auf mindestens zweitausend Personen aufgestockt, sobald die Gebiete geräumt sind und die Prioritäten für die Arbeit festgelegt sind…