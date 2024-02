Polnische Landwirte werden Lastwagen an der Grenze blockieren - Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der LKW-Verkehr über die Grenze zu Polen wird morgen aufgrund des Streiks der Landwirte voraussichtlich erschwert werden. Dies teilte der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine am Donnerstag, den 8. Februar mit.

Vorläufigen Informationen zufolge wird am 9. Februar um 10:00 Uhr ein Streik der polnischen Landwirte an den Standorten in der Nähe der ukrainischen Kontrollpunkte Jahodyn, Rawa-Russkaja und Schegini beginnen.

„Die Demonstranten sind entschlossen, einen Lastwagen pro Stunde an den Kontrollpunkten Jagodin und Schegini und zwei Lastwagen pro Stunde zum Kontrollpunkt Rawa-Russkaja zuzulassen. Humanitäre Güter und Busse werden ungehindert passieren können“, heißt es in der Nachricht.

Darüber hinaus ist es möglich, dass der Verkehr für LKWs durch die Kontrollpunkte Ustilug und Ugrinov ab dem 12. Februar erschwert wird. Die Durchfahrt von Transporten wird von drei Lastwagen pro Stunde durchgeführt.

Außerdem warnten die ungarischen Grenzschützer vor Protesten von Landwirten am 9. Februar auf der Straße zum Kontrollpunkt Zahony, der gegenüber der ukrainischen Tschop (Tisza) liegt. Vorläufig werden die Demonstranten jedoch nicht die Durchfahrt des Autoverkehrs blockieren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die polnischen Bauern vor einer Woche einen neuen landesweiten Streik und eine Blockade der Grenze zur Ukraine angekündigt haben. Er wird am 9. Februar beginnen und bis zum 10. März dauern.