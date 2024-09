In Poltawa hat sich ein Mann auf dem Gelände der Regionalen Militärverwaltung angezündet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polizeibeamte, die das Gelände der Regionalen Militärverwaltung bewachten, löschten die Flammen an seiner Kleidung und riefen einen Krankenwagen. Der Mann wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Am 27. September ereignete sich in der regionalen Militärverwaltung von Poltawa ein außergewöhnlicher Vorfall: ein 71-jähriger Einwohner einer anderen Region zündete sich selbst an. Das Opfer erlitt Verbrennungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Darüber berichtet der Pressedienst des GU der Nationalen Polizei im Gebiet Poltawa am 27. September.

Nach vorläufigen Informationen hat sich ein 71-jähriger Einwohner einer anderen Region mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und sich selbst angezündet.

Der Vorfall ereignete sich am 27. September gegen 12 Uhr in den Räumlichkeiten der Militärverwaltung des Gebiets Poltawa.

Polizeibeamte, die das Gelände der regionalen Militärverwaltung von Poltawa bewachten, löschten die Flammen an seiner Kleidung und riefen einen Krankenwagen. Der Mann wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Ermittlungsteam der Polizei und Forensiker arbeiten am Tatort. Die Gesetzeshüter ermitteln die Motive der Tat und die Umstände des Vorfalls.

Zuvor hatte sich in Lwiw unter dem Gebäude der Stadtverwaltung ein Mann mit Benzin übergossen und gedroht, sich selbst zu verbrennen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich vor kurzem in der polnischen Stadt Krakau ein ukrainischer Mann vor dem ukrainischen Generalkonsulat selbst angezündet hat.