Präsident Wolodymyr Selenskyj hat 103 ukrainische Militärs mit staatlichen Auszeichnungen geehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat 103 Verteidiger der Ukraine mit staatlichen Auszeichnungen geehrt. Das entsprechende Dekret Nr. 19/2024 wurde auf der Website des Staatsoberhauptes veröffentlicht.

Selenskyj beschloss, die Verteidiger für ihren persönlichen Mut bei der Verteidigung der staatlichen Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine sowie für die selbstlose Erfüllung ihrer militärischen Pflichten auszuzeichnen.

Die Soldaten wurden mit dem Orden von Bohdan Chmelnyzkyj und für Mut sowie mit Medaillen für den Militärdienst der Ukraine und für die Verteidigung des Vaterlandes ausgezeichnet.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft an das ukrainische Volk am letzten Tag des Jahres 2023 über die Verleihung staatlicher Auszeichnungen an fast 700 ukrainische Verteidiger gesprochen hat.

Zuvor hatte Selenskyj Arbeiter der ukrainischen Verteidigungsindustrie mit Auszeichnungen geehrt.