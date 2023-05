Prigoschin hat erneut den Rückzug von Wagner aus Bachmut angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Gründer des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewhen Prigoschin, hat erneut erklärt, dass seine Söldner mit dem Rückzug aus der Stadt Bachmut in der Region Donezk begonnen haben. Eine entsprechende Videobotschaft wurde am Donnerstag, den 25. Mai, veröffentlicht.

„Wir ziehen unsere Einheiten aus Bachmut ab. Es ist 5 Uhr morgens am 25. Mai. Bis zum 1. Juni wird der größte Teil in die hinteren Lager verlegt. Wir übergeben die Stellungen an das Militär. Munition, Stellungen, alles, auch die Verpflegung. Aber wenn das Militär es schwer hat, werden wir sicher diejenigen zurücklassen, die bei der Einnahme von Bachmut eine wichtige Rolle gespielt haben. Alle fragen sich, wie die private Militärfirma Wagner arbeitet. Das sind Biber und Dolik. Sobald es nötig ist, werden sie das ukrainische Militär behindern“, sagte Prigoschin in Begleitung der beiden Söldner.

Zur gleichen Zeit bestätigte ein Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte mit dem Rufzeichen Bachmut Demon, dass Wagners Söldner begonnen hätten, Bachmut zu verlassen.

„Die Wagners verlassen die Stadt schubweise, die reguläre Armee nimmt ihren Platz ein“, schrieb er auf Telegram.

Vor einigen Tagen erklärten die ukrainischen Streitkräfte, dass die Gruppierung der privaten Militärfirma Wagner in Bachmut fast zerstört sei, weshalb Prigoschin die Stadt verlassen wolle.

Und Anfang Mai behauptete Prigoschin ebenfalls, dass sich die private Militärfirma Wagner aus Bachmut zurückziehe, was sich damals jedoch als falsch herausstellte.