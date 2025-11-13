Am Rande der G7 diskutierten sie über die Unterstützung Kiews angesichts der jüngsten Angriffe Russlands auf den Energiesektor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Auf Ersuchen der Ukraine traf sich der ukrainische Minister Andrij Sybiha am Rande des G7-Treffens in Kanada mit den Außenministern Italiens, Deutschlands, Frankreichs und dem Spitzendiplomaten der EU.