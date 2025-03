Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bis November 2025 wird in der Ukraine die anonyme Prüfung von Fällen durch die Oberste Rechnungskontrollbehörde eingeführt. Dies wird die dritte Stufe der Digitalisierung des Prozesses sein.

Dies erklärte Taras Husaruk, Oberfeldwebel des medizinischen Dienstes des regionalen MCC und JV Riwne, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Mitteilung der staatlichen Verwaltung der Region Riwne.

Er sagte, dass die Ukraine aktiv an der Digitalisierung des Prozesses zur Erteilung von militärmedizinischen Aufträgen arbeitet.

„Der erste Schritt war die Erstellung von Überweisungen an die Militärmedizinische Kommission in elektronischer Form im Reserve+ System. Jetzt haben diese Überweisungen ein klares Datum. Eine wehrpflichtige Person, die sich einer militärärztlichen Untersuchung unterziehen möchte, kann eine solche Überweisung erstellen und sich zu einer bestimmten Zeit in eine bestimmte medizinische Einrichtung begeben, um sich untersuchen zu lassen“, sagte Husaruk.

Der Vertreter des MCC fügte hinzu, dass die militärmedizinischen Kommissionen in der letzten, dritten Phase der Digitalisierung anonymisierte Fälle behandeln werden, und das wird noch in diesem Jahr geschehen.

„Dies wird im November dieses Jahres geschehen. Es wird keine Namen und Nachnamen geben, so dass der Arzt nicht weiß, wen er untersucht. Das wird das Korruptionsrisiko verringern“, sagte er.

Wir haben kürzlich darüber berichtet, dass die Ukraine die Reform des HCPC eingeleitet hat, die die Ausstellung von Beschlüssen in elektronischer Form vorsieht. Damit wird dieses Verfahren ab dem 1. April 2925 für alle militärischen Ärztekommissionen verbindlich.