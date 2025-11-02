Regen und Nebel im Westen der Ukraine am Montag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Montag, den 3. November, wird mäßiger Regen in den westlichen Regionen der Ukraine erwartet, mit starkem Regen in den Karpaten, und kein Niederschlag im Rest des Landes.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Einzelheiten: Teilweise bewölktes Wetter in der Ukraine. Keine Niederschläge, nur in den westlichen Regionen tagsüber mäßiger Regen, in den Karpaten stellenweise starker Regen.

In den Regionen Czernowitz, Iwano-Frankiwsk, Ternopil und Chmelnyzkyj wird es in der Nacht und am Morgen Nebel geben.

Der Wind weht meist aus Südost mit 7-12 m/s. Die Temperatur wird nachts 3-8° und tagsüber 11-16° betragen.

Teilweise bewölktes Wetter in Kiew und der Region. Kein Niederschlag. Wind aus Südost, 7-12 m/s.

Die Temperatur in der Region wird nachts 6-8° C, tagsüber 13-15° C betragen; in Kiew nachts 3-8° C, tagsüber 8-13° C.