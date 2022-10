In der Region Charkiw und Saporischschja gab es Probleme mit der Stromversorgung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Montag, den 31. Oktober, gegen 8.00 Uhr morgens, schlug der Feind Raketen auf Charkiw und die Region Chuhuyiv ein. Vorerst mit S-300-Raketen, die vom russischen Belgorod aus gestartet wurden. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, mit.

„Kritische Infrastruktureinrichtungen wurden beschädigt. Deshalb kann es zu Stromausfällen kommen“, schrieb er auf Telegram.

Laut Synjehubow gibt es derzeit keine Verletzten, alle Dienste arbeiten an den getroffenen Stellen.

Die Russen griffen auch kritische Infrastruktureinrichtungen in Saporischschja an. Der Sekretär des Stadtrats von Saporischschja, Anatolij Kurtev, sagte, dass es in der Stadt zu Stromausfällen kam…