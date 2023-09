Die Region Cherson wurde 59 Mal beschossen, viele Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben in den letzten 24 Stunden 59 Mal bewohnte Gebiete der Region Cherson beschossen. Drei Menschen starben, acht weitere wurden verletzt, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Samstag, den 9. September in Telegram.

„In den letzten 24 Stunden hat der Feind 59 Mal geschossen und dabei 244 Granaten aus Mörsern, Artillerie, Grads, unbemannten Luftfahrzeugen und der Luftfahrt abgeworfen. Auf die Stadt Cherson feuerte der Feind fünf Granaten ab“, schrieb er.

Die Russen trafen Wohnviertel von Siedlungen in der Region, das Gelände einer Garagengenossenschaft in Cherson und das Gebäude einer Bildungseinrichtung im Bezirk Beryslaw.

Gestern wurde berichtet, dass russische Aggressoren das Dorf Odradokamenka im Bezirk Beryslaw bombardiert haben. Drei Zivilisten wurden getötet und vier weitere wurden verletzt.