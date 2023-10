In der Region Dnipropetrowsk wurde ein Plan zum Verkauf gefälschter Zigaretten aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit hat in der Region Dnipropetrowsk ein System zum Verkauf gefälschter Zigaretten aufgedeckt. Der ungefähre Wert der beschlagnahmten Produkte beträgt 37 Millionen Hrywnja, berichtete der Pressedienst des BEB am 12. Oktober.

Es wird festgestellt, dass die Gruppe Zigaretten ohne Verbrauchssteuermarken kaufte und sie in kleinen Geschäften und Kiosken in der Region Dnipropetrowsk vertrieb.

„Bei der Durchsuchung des Lagers, in dem die Fälschungen gelagert wurden, beschlagnahmten die Ermittler mehr als 400 Tausend Zigarettenschachteln im Wert von etwa 37 Millionen Hrywnja. Nur von den beschlagnahmten Waren an den Haushalt nicht erhalten, vorläufig, sieben Millionen Hrywnja der Verbrauchssteuer“, in der Behörde festgestellt.

Die Ermittlungen gehen weiter, der gesamte Kreis der in den Fall verwickelten Personen wird noch ermittelt.