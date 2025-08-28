In der Region Kiew wurden 4 Bezirke als Folge des russischen Angriffs beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den Bezirken Fastiw, Obuchiw, Browary und Wyschhorod in der Region Kiew gibt es Zerstörungen als Folge eines kombinierten russischen Drohnen- und Raketenangriffs.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung Mykola Kalashnyk auf Facebook

Direkte Rede des Chefs der Region: .* „Russland hat erneut zynisch zivile Siedlungen getroffen: Wohnhäuser und sogar Krankenhäuser. Der Alarm in verschiedenen Teilen der Region hat mehr als 12 Stunden gedauert.“

Lesen Sie mehr: Er fügte hinzu, dass das regionale klinische Krankenhaus, das sich in der Hauptstadt befindet, beschädigt wurde. Etwa 50 Fenster wurden eingeschlagen, Fensterrahmen und Türen wurden beschädigt.

„Die Patienten sind vorübergehend in eine andere medizinische Einrichtung verlegt worden, während diese repariert wird“, sagte Kalashnyk.

In der Region wurden 19 Privathäuser und 1 Wohnung in einem Hochhaus beschädigt, außerdem 4 Autos.

Hintergrund: