In der Region Schytomyr ist ein Granatenzünder in den Händen eines Kindes detoniert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Schytomyr ist ein explosiver Gegenstand, den ein Junge auf der Straße gefunden hat, in den Händen eines Kindes detoniert. Dies teilte der Staatliche Dienst für Notfallsituationen der Ukraine mit.

Der Fall ereignete sich am 1. September in der Stadt Malin in der Region Schytomyr.

Es wird festgestellt, dass ein 13-jähriger Junge einen explosiven Gegenstand in der Nähe der Bahngleise gefunden hat.

Das Kind hat erhebliche Wunden, er ist im Krankenhaus.

