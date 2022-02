In der Region Schytomyr wurde ein Mann, der versuchte, einen Hund zu retten, aus einem Fluss gezogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Freitag, den 11. Februar, wurde in der Region Schytomyr auf dem Fluss Teterev ein Mann gerettet, der durch das Eis gefallen war und versuchte, einen Hund zu retten. Dies berichtet der Pressedienst des staatlichen Notdienstes der Region.

„Am 11. Februar um 17:39 Uhr wurde dem Rettungsdienst 101 gemeldet, dass die Hilfe des staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine dringend benötigt wird, um einen Mann zu retten, der durch das Eis gestürzt ist. Der Unfall ereignete sich auf dem Fluss Teterev in der Stadt Korostyshev“, heißt es in der Erklärung.

Bei der Ankunft am Tatort stellte sich heraus, dass der Mann versuchte, seinen Hund zu retten, der in der Mitte des Flusses durch das Eis gefallen war, und dabei selbst etwa 5 Meter vom Ufer entfernt in das eisige Wasser fiel.

Einer der Retter des staatlichen Rettungsdienstes schnallte sich ein Seil um, legte sich auf das dünne Eis und kroch zu dem Mann. Zwei weitere Retter hielten das Seil und versicherten ihn vom Ufer aus.

Als der Feuerwehrmann den Verunglückten erreichte, packte er ihn am Arm, zog ihn an die Oberfläche und die anderen Retter zogen die beiden ans Ufer. Die Retter des staatlichen Rettungsdienstes zogen den Hund auf die gleiche Weise aus dem eiskalten Wasser.

An den Rettungsarbeiten waren fünf Personen und eine Einheit Spezialausrüstung beteiligt.