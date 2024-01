In der Region Sumy stritten sich die Stadtoberhäupter in der Nähe des Mahnmals

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Stadt Romny, Region Sumy, gerieten der Leiter der Militärverwaltung von Romny, Denis Vashchenko, und der Bürgermeister der Stadt, Oleg Stogniy, in einen Streit. Darüber berichtet der TV-Sender „News Espresso“.

Es wird berichtet, dass der Konflikt an der Gedenkstätte für die toten Militärs stattfand, deren Verlegung die Angehörigen der Kämpfer forderten.

Der Bürgermeister sagte, das sei unmöglich, und der Leiter der Militärverwaltung versuchte zunächst, die Hand des Bürgermeisters zu ergreifen und forderte ihn auf, „die Leute nicht anzuschreien“, und schlug ihn eine Minute später.

Später nahm Vashchenko ein Video auf und erzählte seine Version der Ereignisse. Ihm zufolge kamen die Eltern der Opfer in die Allee des Ruhmes, um Vasen mit Blumen aufzustellen, da die Stadtbehörden „ihre Bitte ignorieren“.

Laut Vashchenko begann der Bürgermeister, Werkzeuge wegzuwerfen und die Eltern der Opfer zu beleidigen, und behauptete auch, dass dies sein Land sei und er entscheiden werde, was getan werden kann und was nicht.

