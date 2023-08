In der Region Tschernihiw ist die Afrikanische Schweinepest festgestellt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Bezirk Priluk der Region Tschernihiw ist die Afrikanische Schweinepest festgestellt worden. Dies teilte die Abteilung für Zivilschutz und Verteidigungsarbeit der regionalen Militärverwaltung von Tschernihiw mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein des Virus bei Haustieren auf dem Gelände des Versuchsbetriebs Ivkovtsy bestätigt wurde.

„Laut den Ergebnissen der Untersuchung von pathologischem Material von Umweltobjekten durch das Staatliche Forschungsinstitut für Labordiagnostik und veterinär-sanitäre Expertise wurde das DNA-Virus der Afrikanischen Schweinepest bei Hausschweinen auf dem Territorium der SE „Versuchsfarm „Ivkovtsy“ Myronivsky Institute of wheat named after. V.M. Remesla von der Nationalen Akademie der Agrarwissenschaften der Ukraine (Dorf Ivkovtsy Priluksky Bezirk)“, angegeben in der regionalen Militärverwaltung.

Insgesamt umfasst der Betrieb 520 Schweine, ein Todesfall wurde registriert.

Die Anti-Epizootie-Maßnahmen sind für den 17. August geplant.

Zuvor war die Afrikanische Schweinepest im Gebiet Kirowohrad in einem privaten Betrieb im Dorf Petrowka festgestellt worden.