In der Region Tschernihiw ist ein Auto auf einer Mine explodiert und hat Menschen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Tschernihiw ist in einer Grenzgemeinde ein Pkw auf einer Landmine explodiert. Infolge des Vorfalls starben zwei Menschen. Darüber am Montag, 28. August berichtet in der Kommunikation Sektor der Hauptabteilung der Nationalen Polizei der Region Tschernihiw.

Es wird berichtet, dass der Unfall um 19 Uhr stattgefunden hat. Dann erhielt die Polizei eine Nachricht, dass ein Pkw mit Zivilisten in Tschernihiw Bezirk explodiert.

„Es wird vorläufig festgestellt, dass das Auto auf einem Waldweg unterwegs war und auf eine Mine fuhr“, so die Polizei.

Nachdem das Auto explodiert war, ging es in Flammen auf.

„Leider starben der Fahrer und eine Beifahrerin. Zwei kleine Kinder sind traumatisiert. Es ist bekannt, dass das Auto von einem Mitarbeiter der Abteilung der Streifenpolizei in der Region Tschernihiw der Abteilung der Streifenpolizei gefahren wurde“, heißt es in der Mitteilung.

