In der Region Vorkarpaten sind in mehreren Bezirken die Straßen aufgrund des schlechten Wetters unterspült

Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen in der Region Iwano-Frankiwsk sind die Verkehrsdienste in einigen Bezirken behindert. Dies teilte die Leiterin der örtlichen regionalen Militärverwaltung, Switlana Onischtschuk, am Sonntag, den 18. Juni, mit.

Ihr zufolge ist die Situation in der Region im Allgemeinen unter Kontrolle. Die Niederschläge haben nachgelassen, aber der Wasserstand des Schwarzen Tscheremosch-Flusses bleibt hoch.

Aufgrund der Regenfälle ist der Zugang zu den Dörfern Probunovka und Gramotnoye erschwert. Derzeit wird daran gearbeitet, die Zufahrt zum Dorf Jawirnik und zum Grenzposten Schibeni wieder zu öffnen.

Durch den rasanten Anstieg des Wassers in den Gebirgsbächen wurden gestern Abend die Straßenverbindungen zum Dorf Voronenko, in dem bis zu 400 Menschen leben, unterbrochen. Auch in der Gemeinde Solotva waren die Straßen überschwemmt.

Der Wasserstand der Flüsse in der Region Iwano-Frankiwsk wird am 18. und 19. Juni im Laufe des Tages um 0,3 bis 1 m ansteigen. In den Einzugsgebieten von Prut und Dnjestr, vor allem in den Gebirgszuflüssen, um 0,5-1,5 m.

„An einigen Stellen ist die Bildung von beträchtlichen Hangabflüssen möglich, in den Gebirgsregionen besteht die Gefahr lokaler Murenabgänge“, sagte Onischuk.