Rettungskräfte demontieren Gebäudestrukturen am Ort des russischen Angriffs in Kiew - SES

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach einem massiven russischen Angriff in der Nacht zum 6. Juni haben Rettungskräfte im Solomianskyj-Viertel der Hauptstadt Gebäudestrukturen demontiert.

Quelle: Staatlicher Notdienst der Ukraine in Kiew

Einzelheiten: In einer Abendnachricht am 7. Juni stellte der Notdienst fest, dass „die Not- und Wiederherstellungsarbeiten im Kiewer Stadtteil Solomianskyj eingestellt wurden“.

Wörtlich: „Die Gebäudestrukturen wurden demontiert. Seit dem Beginn der Arbeiten wurden 1920 Tonnen Müll und Gebäudestrukturen entfernt.“

Einzelheiten: Der staatliche Notdienst der Stadt Kiew meldete außerdem, dass 134 Retter und 50 Ausrüstungsgegenstände an den Nachwehen des feindlichen Beschusses beteiligt waren.

Die weiteren Arbeiten werden am Sonntag fortgesetzt, heißt es in der Erklärung weiter.

Zur*Erinnerung:* In der Nacht zum 6. Juni wurde die ukrainische Hauptstadt erneut von Russland angegriffen. Durch herabfallende Trümmer und Beschuss wurden die zivile Infrastruktur, Wohngebäude, Autos und U-Bahn-Gleise beschädigt. Vier Menschen wurden getötet und 20 verletzt.