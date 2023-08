Russen angegriffen Chmelnyzkyj Region: es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Sergey Tyurin stellte fest, dass aufgrund der Druckwelle 30 Häuser beschädigt wurden, Fenster und Türen in 32 Haushalten wurden gebrochen. Russische Aggressoren in der Nacht zum Samstag, 19. August, wieder einmal angegriffen Chmelnyzkyj Region, Zivilisten wurden verletzt. Dies berichtete der erste stellvertretende Leiter der regionalen Militärverwaltung Chmelnyzkyj (Regionale Militärverwaltung) Sergej Tjurin, der Pressedienst der regionalen Verwaltung in seinem Telegram-Kanal.

„Heute Abend während der Luftalarm Chmelnyzkyj Region wurde wieder vom Feind angegriffen“, stellte der Beamte.

In mehreren Dörfern des Bezirks Chmelnyzkyj seien 30 Häuser durch die Druckwelle beschädigt worden, in 32 Haushalten seien Fenster und Türen herausgebrochen worden.

Darüber hinaus wurden zwei Frauen durch den Angriff verletzt – sie wurden durch Glassplitter verletzt.

Sechs weitere Personen wurden mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Einsatzteams setzen ihre Untersuchung fort, um die Auswirkungen des feindlichen Angriffs zu erfassen.